Италиански туристи загинаха по време на гмуркане на Малдивите

Кадър от Малдивите Снимка: Pixabay

Петима италиански туристи, изчезнали по време на гмуркане на Малдивите, са били намерени мъртви, съобщиха местните медии днес, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Инцидентът е станал в атола Вааву, съобщават няколко местни медии.

Италианското външно министерство съобщи, че следи случая и че все още проучва обстоятелствата около инцидента.

„Вследствие на инцидент, станал по време на гмуркане, петима италианци загинаха в атола Вааву, на Малдивите", потвърди външното министерство в изявление.

„Гмуркачите явно са загинали, докато са се опитвали да изследват пещери на дълбочина 50 метра. Малдивските власти все още разследват инцидента", допълва ведомството.

„Външното министерство и италианското посолство в Коломбо следят случая с най-голямо внимание от момента на първоначалния сигнал; консулската служба се свързва с близките на жертвите, за да им окаже необходимото консулско съдействие.", се казва още в изявлението.

