Трибуналът на ООН отказа да освободи предсрочно Ратко Младич

Трибуналът на ООН за военните престъпления в бивша Югославия съобщи днес, че е отхвърлил молбата за предсрочно освобождаване на 84-годишния бивш военен командир на босненските сърби Ратко Младич, който е осъден за геноцид и престъпления срещу човечеството, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

През юни 2021 г. Младич беше осъден на доживотен затвор по 10 от 11 обвинения за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Генералът бе подал молба за предсрочно освобождаване по хуманитарни причини, позовавайки се на влошено здраве.

Синът му Дарко Младич съобщи миналата седмица, че здравословното състояние на баща му се е влошило през последните две седмици.

Ратко Младич получи инсулт на 10 април, а състоянието му се усложнява от неврологични, сърдечно-съдови и бъбречни заболявания, припомня сръбската новинарска агенция ТАНЮГ.