Израел Кац: Може скоро да възобновим офанзивата срещу Иран

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че Израел е подготвен за възможността скоро да се наложи да възобнови офанзивните си действия, за да постигне целите на военната си кампания срещу Иран, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Това беше казано ден след като вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че се отбелязва напредък в преговорите с Иран, но че всяко споразумение трябва да гарантира, че Техеран няма да разработва ядрени оръжия.

"Нашата мисия не е приключила", заяви Кац по време на церемония в памет на загинали войници. "Трябва да постигнем целите на кампанията по начин, който гарантира, че Иран няма да се превърне отново в заплаха за съществуването на Израел, за американските сили... за поколенията, които ще дойдат."

"Подготвени сме за възможността, че скоро ще се наложи да действаме отново, за да гарантираме постигането на тези цели", добави той.

Кац коментира и атаките с дронове на "Хизбула", след като по-рано днес безпилотен летателен апарат, изстрелян от Ливан, удари северната част на Израел, ранявайки трима души.

"Напълно осъзнаваме заплахата от дроновете", каза израелският министър. "Наред с решенията, които вече са приложени на терен, има няколко допълнителни технологични и оперативни решения, а цялата отбранителна система е мобилизирана по този въпрос."

"Хизбула ще плати" за стореното, заяви Кац.