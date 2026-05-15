Тръмп: Китай иска да купува петрол от САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Китай иска да купува петрол от Съединените щати, предаде Ройтерс.

Тръмп направи своите коментари в интервю, излъчено по Фокс Нюз, посочи БТА.

Президентът на САЩ също така заяви, че е повдигнал въпроса за "Виза" (Visa), която иска по-голям достъп до пазара на кредитни карти на Китай, в разговори с китайците.

В интервюто Тръмп заяви, че няма да бъде много по-търпелив с Иран, докато призовава Техеран да постигне сделка с Вашингтон. "Те трябва да сключат сделка."

Президентът на САЩ също така подчерта, че получаването на обогатения уран от Иран е най-важното нещо. Тръмп отбеляза в тази връзка, че иранските лидери, с които САЩ работят, са разумни хора.