Германия разширява ресурсите, които би могла да предостави за мисия в Ормузкия проток

Германия е готова да предостави допълнително оборудване и личен състав за евентуална международна мисия за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток, съобщи министерството на отбраната, предаде ДПА.

Досега Берлин се беше ангажирал да изпрати кораба за разчистване на мини "Фулда" и кораб за снабдяване, ако германски сили участват в такава мисия, която трябва да бъде одобрена от Бундестага, посочи БТА.

В актуализираната информация министерството заяви, че "автономни системи за противоминни мерки, водолази за разминиране и специализирани сили за защита на кораби, както и високопоставени германски офицери в командната структура на мисията" също могат да бъдат разположени.

Министерството повтори редица условия, поставени от Берлин преди присъединяването към каквато и да е мисия в Ормузкия проток, който се превърна в гореща точка във войната в Иран.

Немските изисквания включват прекратяване на военните действия, ясен мандат за мисията, основан на международното право, както и подкрепата на германските законодатели, разясни ДПА.