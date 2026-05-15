ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ се съгласиха на извънсъдебно уреждане на дело ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22850951 www.24chasa.bg

Германия разширява ресурсите, които би могла да предостави за мисия в Ормузкия проток

884
Кораб в Ормузкия проток СНИМКА: "Дойче Веле"

Германия е готова да предостави допълнително оборудване и личен състав за евентуална международна мисия за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток, съобщи министерството на отбраната, предаде ДПА.

Досега Берлин се беше ангажирал да изпрати кораба за разчистване на мини "Фулда" и кораб за снабдяване, ако германски сили участват в такава мисия, която трябва да бъде одобрена от Бундестага, посочи БТА.

В актуализираната информация министерството заяви, че "автономни системи за противоминни мерки, водолази за разминиране и специализирани сили за защита на кораби, както и високопоставени германски офицери в командната структура на мисията" също могат да бъдат разположени.

Министерството повтори редица условия, поставени от Берлин преди присъединяването към каквато и да е мисия в Ормузкия проток, който се превърна в гореща точка във войната в Иран.

Немските изисквания включват прекратяване на военните действия, ясен мандат за мисията, основан на международното право, както и подкрепата на германските законодатели, разясни ДПА.

Кораб в Ормузкия проток СНИМКА: "Дойче Веле"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)