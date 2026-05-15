Директорът на ЦРУ се срещна с висши длъжностни лица в Хавана

Американска делегация, водена от директора на ЦРУ Джон Ратклиф, се срещна с неговия колега от кубинското министерство на вътрешните работи в Хавана, съобщи кубинското правителство в изявление, публикувано в държавна медия, предаде Ройтерс.

"И двете страни подчертаха интереса си към развиване на двустранно сътрудничество между правоохранителните органи в интерес на сигурността на двете държави, както и на регионалната и международната сигурност", се казва в изявлението.

Правителството също така заяви, че е уверило американската делегация, че Куба не представлява заплаха за националната сигурност на САЩ, посочи БТА.

Изявлението беше публикувано, след като самолет на американското правителство беше забелязан да излита от международното летище в Хавана в четвъртък следобед.

Преди няколко дни американският президент Доналд Тръмп заяви, че двете страни, отношенията между които от десетилетия са обтегнати, "ще разговарят".