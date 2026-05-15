Украински атаки с дронове отнеха живота на един човек и раниха трима в Белгородска област

944
Дронове Снимка: Архив

Украински атаки с дронове убиха един човек и раниха трима в руската гранична Белгородска област, която често е цел на украински удари, съобщи Ройтерс.

Генералният щаб на региона, в публикация в Teлеграм, съобщи, че дрон е ударил частна къща в град Грайворон близо до границата, убивайки един мъж. Втори мъж е бил ранен.

При втори инцидент дрон е експлодирал в село близо до границата, ранявайки двама души.

Губернаторът на Белгородска област беше един от двама регионални ръководители, които напуснаха постовете си в сряда. Президентът Владимир Путин назначи Александър Шуваев, високо декориран ветеран, за временно изпълняващ длъжността губернатор на Белгородска област, посочи БТА.

