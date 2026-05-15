Боливийски миньори влязоха в сблъсъци с полицията в Ла Пас, искат оставката на президента

Експлозии се чуха вчера вечерта по време на ожесточени сблъсъци в Ла Пас, когато групи миньори излязоха на улиците, призовавайки за оставката на центристкия президент Родриго Пас, предаде Ройтерс.

Демонстрантите се сблъскаха с полицията, докато се опитваха да влязат на площад "Мурильо" хвърляйки нещо, което приличаше на пръчки динамит, каза очевидец на Ройтерс.

Местните миньори изискват по-голям достъп до експлозиви и гориво, както и преразглеждане на договорите и прилагане на минните разпоредби. Миньорите, заедно с фермери и други групи, свързани със синдикатите, протестират, докато икономическата и горивната криза в страната се влошава поради недостиг на щатски долари и спадащо вътрешно производство на енергия, посочи БТА.

Някои демонстранти призоваха за оставката на президента, само шест месеца след като той встъпи в длъжност. Центристът Родриго Пас спечели убедителна избирателна победа миналата година, обещавайки реформи, благоприятни за пазара, за да изведе страната от най-тежката икономическа криза от едно поколение насам, посочва Ройтерс.

Властите заявиха, че са преговаряли с протестиращите по въпроси, вариращи от субсидии за гориво и социални помощи до преразгледан закон за аграрната реформа, известен като Закон 1720, който беше отменен в сряда след острата реакция на организациите на коренното население и селските жители.

Малко преди сблъсъците вчера делегация от около 20 миньори влезе в президентския дворец на главния площад за среща с президента, който беше свикал няколко министри за спешни разговори относно исканията на миньорите, каза източник, запознат с въпроса.

Министърът на икономиката на Боливия Хосе Габриел Еспиноза заяви, че правителството е "отворено за диалог4, докато влизаше в президентския дворец.

Като част от протестите през последните дни бяха поставени барикади, което доведе до недостиг на храна, медицински материали и кислород за болниците, според репортажи на телевизия Ройтерс, чиито репортери видяха хиляди камиони, блокирани по магистралите.

Правителствени служители обвиниха опозицията и бившия ляв президент Ево Моралес, че подклаждат демонстрациите. Моралес, който миналата седмица беше осъден за неуважение към съда, защото не се яви в съдак, вчера подкрепи протестиращите, като заяви, че "докато структурните искания като гориво, храна и инфлация не бъдат решени, бунтът няма да спре".