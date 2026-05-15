Рубио: САЩ се надяват на положителен отговор от Китай по случая с Джими Лай

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в интервю за Ен Би Си, че Вашингтон се надява на положителен отговор от Китай по призивите на САЩ за освобождаване на затворения медиен магнат Джими Лай и други.

Рубио каза, че Тръмп е попитал Си Цзинпин и за 78-годишния Джими Лай, чийто случай се превърна в символ на репресиите на Пекин срещу несъгласието в Хонконг, бивша британска колония, която се върна под китайско управление през 1997 г., посочи БТА.

Китай описва Лай, виден критик на управляващата комунистическа партия, като "мозък" на продемократичните протести, които разтърсиха Хонконг в продължение на месеци през 2019 г.

"Президентът винаги повдига този случай и няколко други и очевидно се надяваме да получим положителен отговор от това", каза Рубио пред Ен Би Си. Той не отговори директно на въпроса дали Лай може да отиде в САЩ, ако бъде освободен от китайските власти. "Ще бъдем отворени за всяко споразумение, което би било подходящо за тях, стига да му бъде дадена свобода", каза Рубио.