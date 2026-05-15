Куба обмисля предложение на САЩ за помощ от 100 млн. долара

Куба заяви, че би разгледала предложение на САЩ за хуманитарна помощ от 100 млн. долара, но изрази скептицизъм относно намеренията на президента Доналд Тръмп в момент, когато американската петролна блокада на острова осакатява обществените услуги, предаде Ройтерс.

Кубинският външен министър Бруно Родригес заяви, че комунистическото правителство на острова е готово да разгледа предложението, но каза, че не трябва да се обвързват никакви условия, посочи БТА.

"Надяваме се, че то ще бъде без политически маневри и опити за експлоатация на трудностите и страданията на народа под обсада", каза Родригес в социалните мрежи.

Миналата седмица Държавният департамент на САЩ заяви, че е предложил помощ от 100 млн. долара на Куба, в допълнение към "безплатен и бърз сателитен интернет", при условие че правителството на острова се съгласи на "смислени реформи".

Родригес отрече администрацията на Тръмп да е правила подобно предложение, наричайки го "басня".

След това администрацията на Тръмп повтори предложението в изявление в сряда.

Условията на живот в Куба се влошиха драстично, след като през януари Тръмп заплаши с мита всяка държава, снабдяваща острова с гориво. Основните съюзници Мексико и Венецуела оттогава прекъснаха доставките на петрол за Куба, което доведе до остър недостиг на гориво и електроенергия. Миналата седмица Организацията на обединените нации нарече блокадата на Тръмп за горива незаконна, заявявайки, че тя е възпрепятствала "правото на кубинския народ на развитие, като същевременно е подкопала правата му на храна, образование, здравеопазване, вода и канализация".

Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви, че правителството му ще приеме помощта, ако тя спазва международните норми за хуманитарна помощ. Кубинският лидер обаче нарече предложението "непоследователно и парадоксално", добавяйки, че Вашингтон може да направи повече, за да помогне на Куба, като просто отмени санкциите. Диас-Канел заяви, че кубинските приоритети за използване на средствата ще бъдат гориво, храна и лекарства.