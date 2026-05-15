САЩ се съгласиха на извънсъдебно уреждане на дело ...

Третият кръг от мирните преговори между Израел и Ливан е "продуктивен и положителен"

Израелският посланик в САЩ Йехиел Лайтер Снимка: Екс/ @yechielleiter

Първият ден от третия кръг преговори между Израел и Ливан приключи след осем часа разговори, проведени в Държавния департамент на САЩ във Вашингтон вчера, съобщи "Джерузалем пост".

Делегации от двете страни ще се срещнат отново днес за по-нататъшни обсъждания, посочи БТА.

Според служител на Държавния департамент, разговорите са били "продуктивни и позитивни". "Очакваме с нетърпение да продължим утре и се надяваме тогава да имаме повече за споделяне", добави служителят.

Преди вчерашния кръг от преговорите, израелски служител заяви пред "Джерузалем пост" , че разговорите целят "да обсъдят по-задълбочено рамка за споразумение".

Този кръг от преговори беше първият, на който присъстваха военни представители, и се проведе малко преди изтичането на триседмичното удължаване на споразумението за прекратяване на огъня, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп на 23 април.

Израелската делегация беше водена от израелския посланик в САЩ Йехиел Лайтер, който беше придружен от ръководителя на стратегическия отдел на Израелските отбранителни сили бригаден генерал Амихай Левин, представител на Съвета за национална сигурност и от изпълняващия длъжността израелски военен аташе във Вашингтон.

Ливанската делегация се състоеше от бившия посланик на Ливан в САЩ Саймън Карам, настоящата посланичка на Ливан Нада Хамадех Муауад и военния аташе на Ливан във Вашингтон.

