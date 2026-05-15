Британската армия ще разполага с дистанционно управляеми 155-милиметрови гаубици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дистанционно управляемите оръдия скоро ще станат част от артилерията на британската армия като част от инвестиция от 1 милиард паунда в отбраната, съобщи "Индипендънт".

Британските войници ще имат достъп до 72 дистанционно управляеми 155-милиметрови гаубици, способни да изстрелват осем изстрела в минута по цели на разстояние до 70 км. Дистанционно управляемото оръдие ще бъде монтирано на шаси BOXER, което може да се предислоцира със скорост до 100 км/ч, което ще затрудни прицелването на противниците, съобщи министерството на отбраната.

Платформата може да се управлява с натискане на бутон от отделението за екипаж само от двама войници, посочи БТА.

Оръдията ще бъдат произведени на британска земя от европейските компании Rheinmetall и KNDS, които според оценките на министерството на отбраната ще поддържат поне 500 работни места.