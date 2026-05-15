САЩ планират да повдигнат обвинение срещу кубинския лидер Раул Кастро, заяви служител на министерството на правосъдието на САЩ късно вчера, предаде Ройтерс.

Тъй като времето на потенциалното обвинение ще трябва да бъде одобрено от голямо жури, засега не е ясно кога ще стане това, посочи БТА.

Очаква се потенциалното обвинение срещу 94-годишния бивш президент на Куба и брат на Фидел Кастро да се фокусира върху свалянето на самолети, каза служителят.

Си Би Ес съобщи преди това, че разглежданото по делото поведение е свързано със смъртоносното сваляне на самолети от Куба през 1996 г., управлявани от хуманитарната група "Братя на помощ". Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Флорида наблюдава усилията за разглеждане на потенциални наказателни обвинения срещу висши кубински държавни служители.