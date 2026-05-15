ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ се съгласиха на извънсъдебно уреждане на дело ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22851176 www.24chasa.bg

САЩ планират да повдигнат обвинение срещу кубинския лидер Раул Кастро

1264
Раул Кастро

САЩ планират да повдигнат обвинение срещу кубинския лидер Раул Кастро, заяви служител на министерството на правосъдието на САЩ късно вчера, предаде Ройтерс.

Тъй като времето на потенциалното обвинение ще трябва да бъде одобрено от голямо жури, засега не е ясно кога ще стане това, посочи БТА.

Очаква се потенциалното обвинение срещу 94-годишния бивш президент на Куба и брат на Фидел Кастро да се фокусира върху свалянето на самолети, каза служителят.

Си Би Ес съобщи преди това, че разглежданото по делото поведение е свързано със смъртоносното сваляне на самолети от Куба през 1996 г., управлявани от хуманитарната група "Братя на помощ". Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Флорида наблюдава усилията за разглеждане на потенциални наказателни обвинения срещу висши кубински държавни служители.

Раул Кастро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)