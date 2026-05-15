В Тексас беше екзекутиран мъж за убийството на пенсионирана професорка

Снимка: Pixabay

Мъж, когото експерти бяха определили като интелектуално затруднен, стана 600-ият екзекутиран в Тексас от 1982 г. насам, осъден на смърт за убийството на 77-годишна пенсионирана университетска професорка, предаде Асошиейтед прес.

Едуард Бъзби-младши беше обявен за мъртъв след смъртоносна инжекция в щатския затвор в Хънтсвил. Екзекуцията последва серия от правни усилия в последния момент от страна на адвокатите на Бъзби в опит да спасят живота му, след като Върховният съд на страната отмени спирането часове по-рано, посочи БТА.

Бъзби беше осъден за смъртта от задушаване на Лора Лий Крейн, 77-годишна пенсионирана професорка от Тексаския християнски университет, която според прокурорите е била отвлечена от паркинг на магазин за хранителни стоки през януари 2004 г. и оставена да се задуши в багажника на колата си с тиксо, увито около лицето ѝ.

Екзекуцията е 600-та в Тексас, откакто щатът възобнови прилагането на смъртното наказание през 1982 г.

