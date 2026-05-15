Китай иска Ормузкия проток да бъде отворен без ограничения, заяви търговският представител на САЩ

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви днес, че китайските представители са заявили ясно на срещата на върха между САЩ и Китай, че искат Ормузкият проток да бъде отворен отново без ограничения или такси и че Пекин ще действа прагматично, за да ограничи военната подкрепа за Иран, предаде Ройтерс.

"Наистина е важно Китай да има отворен Ормузкия проток, без такси, без военен контрол, и това стана ясно от срещата. Така че ние приветстваме това", каза Гриър пред телевизия Блумбърг в интервю на живо от Пекин, където участва в срещи между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин.

"По отношение на китайското участие в Иран, нашето мнение е, че китайците са много прагматични и не искат да бъдат на грешната страна", добави Гриър. "Те искат да видят мир в този район. Президентът Тръмп иска да види мир в този район. Така че имаме голяма увереност, че те ще направят каквото могат, за да ограничат всякакъв вид материална подкрепа за Иран."

Съединените щати очакват Китай да се ангажира да закупи американски селскостопански продукти на стойност "десетки милиарди" след срещата на върха между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пекин, заяви още Джеймисън Гриър.

Гриър отбеляза сделката за 25 милиона тона соя годишно, договорена през октомври миналата година, и каза, че САЩ също очакват "да видят споразумение за закупуване на селскостопански продукти на стойност десетки милиарди през следващите три години годишно в резултат на тази визита", посочи БТА.

"И това е по-общо, това е общо. Това не е само соя, това е всичко останало", каза той в интервю за телевизия Блумбърг.

Соята е най-големият износ на САЩ за Китай, който е най-големият купувач в света, а маслодайните семена са изиграли ключова роля в търговските преговори по време на първата и втората администрация на Тръмп, припомня Ройтерс.