Китайското външно министерство съобщи за постигнати "серия от консенсуси" от Тръмп и Си Цзинпин

Американският президент Доналд Тръмп и китайският държавен глава Си Цзинпин постигнаха "серия от нови консенсуси", съобщи китайско министерство на външните работи, предаде Ройтерс.

Китайското дипломатическо ведомство заяви относно ситуацията в Иран, че трябва да се постигне всеобхватно и трайно прекратяване на огъня възможно най-скоро. Ормузкият проток трябва да се отвори отново възможно най-скоро, добави китайското външно министерство.

Според китайските дипломати бързото намиране на решение на кризата с Иран е от полза както за САЩ, така и за Иран, както и за страните от региона, посочи БТА.