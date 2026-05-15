ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ се съгласиха на извънсъдебно уреждане на дело ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22851249 www.24chasa.bg

Трима души загинаха, а 12 бяха ранени след украинска атака срещу Рязан

980
СНИМКА: Pixabay

Рязан е подложен на атака от страна на киевската армия, в резултат на която са загинали трима души. Още 12 души, сред които и деца, са получили наранявания, съобщи в социалните мрежи губернаторът на Рязанска област Павел Малков, предаде ТАСС.

"За съжаление, трима души загинаха и дванадесет бяха ранени, сред които и деца. На всички пострадали беше оказана необходимата помощ", информира той, посочи БТА.

Атаката на Въоръжените сили на Украйна срещу Рязан доведе до повреждане на две многоетажни жилищни сгради. Организирана е евакуация на жителите, разгърнати са пунктове за временно настаняване, съобщи още Павел Малков.

"В резултат на терористичната атака на киевския режим в Рязан са повредени две многоетажни жилищни сгради. Отломки от безпилотен летателен апарат са паднали и на територията на едно от промишлените предприятия. <...> Провежда се разчистване на повредените конструкции. Организирана е евакуация на жителите. За тези, които се нуждаят от това, са разгърнати пунктове за временно настаняване", написа той в социалните мрежи.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)