Трима души загинаха, а 12 бяха ранени след украинска атака срещу Рязан

Рязан е подложен на атака от страна на киевската армия, в резултат на която са загинали трима души. Още 12 души, сред които и деца, са получили наранявания, съобщи в социалните мрежи губернаторът на Рязанска област Павел Малков, предаде ТАСС.

"За съжаление, трима души загинаха и дванадесет бяха ранени, сред които и деца. На всички пострадали беше оказана необходимата помощ", информира той, посочи БТА.

Атаката на Въоръжените сили на Украйна срещу Рязан доведе до повреждане на две многоетажни жилищни сгради. Организирана е евакуация на жителите, разгърнати са пунктове за временно настаняване, съобщи още Павел Малков.

"В резултат на терористичната атака на киевския режим в Рязан са повредени две многоетажни жилищни сгради. Отломки от безпилотен летателен апарат са паднали и на територията на едно от промишлените предприятия. <...> Провежда се разчистване на повредените конструкции. Организирана е евакуация на жителите. За тези, които се нуждаят от това, са разгърнати пунктове за временно настаняване", написа той в социалните мрежи.