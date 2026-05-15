Гърция е втора в света по плажове със „Син флаг", 624 отличия за 2026 година

Гърция за пореден път затвърди водещата си позиция на световната туристическа карта, заемайки второ място сред 51 държави в международната програма „Син флаг". Страната е отличена с общо 624 плажа за 2026 година. Гръцката територия вече държи 14% от всички наградени плажове в световен мащаб.

В националната класация регион Крит отново е лидер със 154 отличия, докато префектура Халкидики се утвърждава като шампион на местно ниво с 93 наградени плажа. Сред силно представящите се райони са още Йонийските острови, Родос, Пелопонес и части от Егейско море.

По време на официалното представяне на резултатите президентът на Гръцкото дружество за защита на природата и международната фондация FEE Никос Петру, заедно с националния координатор Стаматина Сиригу, подчертаха, че програмата „Син флаг" вече четири десетилетия е водещ международен стандарт за безопасност, устойчив туризъм и управление на околната среда.

Тазгодишният успех отразява систематичните усилия на местните власти и крайбрежните мениджъри за поддържане на високи екологични и туристически стандарти. В световен мащаб Международният комитет е наградил общо 4378 плажа, 747 яхтени пристанища и 158 туристически лодки.

Отличие „Син флаг" се присъжда след строги проверки на качеството на водата, чистотата, безопасността, достъпността и екологичното управление. Именно тези фактори продължават да превръщат Гърция в една от най-предпочитаните летни дестинации в Европа и света.

Префектура Халкидики за поредна година затвърди позицията си като водеща крайбрежна дестинация в Гърция, след като отново зае първо място в страната с 93 плажа, отличени със „Син флаг". Така регионът запазва лидерската си позиция от миналата година и продължава да бъде символ на чисти води, отлично поддържани плажове и високо качество на туристическите услуги.