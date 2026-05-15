Близо една четвърт от младите хора в Турция нито учат, нито работят

Към края на 2025 г. общо 23,3 процента от турските граждани на възраст между 15 и 24 години - около 3 милиона души - нито учат, нито работят, сочат данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ), цитирани от сайта „Хюриет дейли нюз".

Според данните, които бяха публикувани в четвъртък, 30,9 процента от младите жени попадат в т.нар. категория „NEET" – термин, назоваващ хората, които не работят, не учат и не развиват уменията си. При младите мъже този процент е 16,3, посочи БТА.

Младежката безработица в страната през 2025 г. е около 15,3 процента.

В същото време нивото на участие на младежите в пазара на труда достига 47,6 процента, докато нивото на участие във висшето образование достига 46,3 процента, сочат още данните.

Общият брой на хората в тази възрастова група в Турция достига 12,7 милиона души през 2025 г., като те съставляват 14,8 процента от общото население на страната.