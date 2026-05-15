САЩ се съгласиха на извънсъдебно уреждане на дело ...

Консултант по зависимости получи две години затвор по делото за смъртта на Матю Пери

Матю Пери СНИМКА: instagram/@mattyperry4

Консултантът по лечение на зависимости Ерик Флеминг, доставил кетамина, причинил смъртта на актьора Матю Пери, беше осъден на две години затвор от федерален съд в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес.

Флеминг, на 56 години, се призна за виновен през 2024 г. по обвинения в разпространение на кетамин, довело до смърт, като е сътрудничил на разследването, което според прокуратурата е допринесло за по-леката присъда.

Според обвинението Флеминг е свързал звездата от сериала „Приятели“ с дилърката Джазвийн Санга, наричана от прокурорите „Кетаминовата кралица“, която вече беше осъдена на 15 години затвор.

Преди произнасянето на присъдата Флеминг заяви пред съда, че е „преследван от грешките“, които е допуснал. Съдията постанови той да се яви за изтърпяване на наказанието до 45 дни, както и да бъде под надзор в продължение на три години след освобождаването си.

Пери беше открит мъртъв в дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г. Аутопсията установи, че смъртта му е причинена от силните ефекти на кетамина и последващо удавяне.

Общо петима души бяха обвинени по случая, включително двама лекари и личният асистент на актьора. Флеминг е четвъртият осъден по делото, пише още Асошиейтед прес и БТА.

