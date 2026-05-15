Гърция остава сред най-търсените туристически дестинации през 2026 г.

Атика, Крит, Южнобеломорието и Йонийските острови остават сред най-предпочитаните туристически райони в Гърция през 2026 г., показва международното проучване „Тенденции в пътуванията 2026" на Visa. Американските туристи предпочитат Атика и популярните исторически дестинации, докато европейските посетители запазват силния си интерес към гръцките острови.

Пътуванията до Гърция продължават да бъдат концентрирани между май и септември, като септември остава най-предпочитан месец за германските и британските туристи. Французите избират основно юни, докато американците пътуват равномерно през целия летен сезон.

Проучването показва още, че страната привлича както краткосрочни, така и по-дълги ваканции. Половината от туристите остават до седем дни, а останалите планират престой от над седмица, като германците са най-склонни към по-дълги почивки. В същото време четирима от всеки десет посетители комбинират пътуването си до Гърция с посещение на Италия или Испания.

Все по-важна роля при организацията на пътуванията играят дигиталните технологии и изкуственият интелект. Близо 70% от туристите планират ваканцията си поне два месеца предварително, а инструменти като ChatGPT набират популярност за идеи, вдъхновение и управление на времето, особено сред американските пътешественици.

Въпреки глобалния икономически натиск, туристическите бюджети остават стабилни. Повечето посетители планират да запазят нивото на разходите си, а близо една пета възнамеряват дори да ги увеличат. Най-високи разходи регистрират туристите от САЩ и Германия. Средно американските посетители харчат над 3000 евро на човек за почивка в Гърция, докато германските туристи отделят над 2100 евро.

Нараства и интересът към луксозния туризъм, като основният двигател на тази тенденция са американските пътешественици. В същото време дигиталните плащания все по-осезаемо изместват кешовите разплащания. Най-активни в използването на карти и мобилни портфейли са французите, следвани от туристите от САЩ и Великобритания. Дори на пазари като Германия, традиционно ориентирани към плащания в брой, използването на банкови карти остава високо.

Все по-голямо значение придобива и устойчивият туризъм. Значителна част от посетителите заявяват готовност да плащат повече за екологични и устойчиви услуги, като най-силен интерес към екотуризма проявяват американските туристи. Според анализа тази тенденция ще продължи да се засилва през следващите години и ще се превърне в ключов фактор за развитието на туристическия сектор в Гърция.

Освен туристите от Западна Европа и САЩ, важна роля за гръцкия туризъм продължават да играят и посетителите от Балканите, сред които особено силно присъствие имат българските туристи. Благодарение на близостта, лесния достъп с автомобил и краткото време за пътуване, Северна Гърция остава сред най-предпочитаните дестинации за почивка сред българите.

Най-голям интерес традиционно се наблюдава към районите на Халкидики, Кавала, Тасос, Олимпийската ривиера и Южното Беломорие, където туристите от България избират както кратки уикенд пътувания, така и по-дълги летни ваканции. Освен морския туризъм, все повече българи посещават Гърция и заради гастрономията, пазаруването, културните събития и възможностите за комбинирани пътувания.

Балканските туристи като цяло се отличават с по-чести и многократни посещения през годината, което ги превръща във важен фактор за местната икономика и удължаването на туристическия сезон. Според представители на сектора именно туристите от България, Румъния, Сърбия и Северна Македония допринасят за силната заетост на хотелите и заведенията не само през лятото, но и през пролетните и есенните месеци.

Очакванията са и през 2026 г. интересът на българските туристи към Гърция да остане висок, като все повече пътуващи търсят по-качествени услуги, дигитални удобства и устойчиви туристически преживявания.