Катастрофа спря движението през Кресна

Медицински самолет се разби в планина в САЩ, загинали са 4 души (Видео)

Кадър: @ABCWorldNews, х

Малък медицински самолет се разби в планинска верига край Руидозо, щата Ню Мексико, преди зазоряване вчера, убивайки всичките четирима души на борда и предизвиквайки горски пожар, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Огънят се е разраснал до 14 хектара до обяд при сухи и ветровити условия, според управителя на окръг Линкълн Джейсън Бърнс. Бърнс каза, че властите на окръга са "много загрижени" за пожара и местните агенции работят с Горската служба на САЩ, за да го овладеят.

Причината за катастрофата е неизвестна, каза Бърнс.

Между 8:00 и 9:00 часа в четвъртък самолетът се е намирал над стръмен, скалист терен в планините Капитан, който е бил труднодостъпен, като спасителните екипи са се движили пеша последната половин миля, за да стигнат до мястото на катастрофата, каза той.

Жертвите са от екипажа и медицински персонал, каза Бърнс. Имената им все още не са оповестени публично, посочи БТА.

