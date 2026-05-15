САЩ се съгласиха на извънсъдебно уреждане на дело срещу индийски милиардер

Правителството на САЩ се съгласи на извънсъдебно уреждане на дело, заведено срещу един от най-богатите хора в света, който е обвинен, че е измамил инвеститори, като е укрил факта, че огромният проект на неговата компания за слънчева енергия в Индия е бил осъществен благодарение на предполагаема схема за подкуп, показват съдебни документи, предаде Асошиейтед прес.

В съдебния иск, заведен в края на 2024 г., Комисията за ценни книжа и борси (КЦКБ) обвини индийския милиардер Гаутам Адани и неговия племенник Сагар Адани – и двамата лидери на енергийната компания Adani Green Energy Limited – че са обещали да платят на индийски държавни служители сума, равняваща се на стотици милиони долари, в замяна на държавни договори за закупуване на енергия на завишени цени.

В същото време компанията е осигурила няколко милиарда долара от инвеститори от Уолстрийт, на които е било гарантирано, че компанията разполага със солидна програма за спазване на антикорупционните правила, а висшето ръководство им е обещало, че няма да има подкуп.

Тези действия, както заяви КЦКБ по това време, са нарушили разпоредбите за борба с измамите в американските закони за ценните книжа, посочи БТА.

Съдебните документи показват, че Гаутам Адани се е съгласил да плати граждански санкции в размер на 6 млн. долара, докато племенникът му се съгласил да плати 12 млн. долара. Предложеното споразумение не включва признание за вина.

При завеждането на иска групата "Адани" отрече обвиненията, наричайки ги неоснователни.

И двамата мъже бяха обвинени в края на 2024 г. в Ню Йорк в измама с ценни книжа и заговор за извършване на измама с ценни книжа и електронни преводи. "Ню Йорк Таймс" и агенция Блумбърг съобщиха вчера, че тези обвинения вероятно ще бъдат оттеглени.