Пийт Хегсет отмени разполагането на 4000 войници в Полша

Решението на Пийт Хегсет в последния момент да отмени разполагането на 4000 войници в Полша изненада служителите на Пентагона и европейските съюзници — това е поредният пример за внезапна кадрова промяна от страна на министъра на отбраната, която хвана неподготвени и двете страни на Атлантическия океан.

Според трима представители на Министерството на отбраната, запознати с въпроса, не е ясно защо точно Хегсет е издал заповедта. Президентът Доналд Тръмп многократно е изразявал гняв и разочарование към европейските съюзници за това, че не са помогнали във войната с Иран, въпреки че Тръмп определи Полша като „пример за съюзник" заради високите й разходи за отбрана.

Решението беше още по-изненадващо, защото войските и оборудването вече бяха започнали да пристигат в страната. То предизвика нова вълна от тревога в европейските столици и в Пентагона в четвъртък относно това дали подобни ходове биха могли да окуражат Русия - и кой съюзник би могъл да се превърне в следващата цел.

„Нямахме представа, че това ще се случи", каза един от американските служители пред "Политико", добавяйки, че европейски и американски служители са прекарали последните 24 часа по телефона, опитвайки се да разберат решението и дали предстоят още изненади.

Този ход следва съобщението на Хегсет този месец, че Пентагонът ще изтегли 5000 войници от базите в Германия. Но това решение беше вследствие на заплахата, отправена от Тръмп, след като германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че САЩ се „унижават" с конфликта в Иран.

4000-те войници, разположени в Тексас, се готвеха да заминат за отдавна планирана деветмесечна ротация в Полша, която включва учения със съюзниците от НАТО, когато дойде заповедта за спиране. Отмяната на тази рутинна мисия е особено необичайна, като се има предвид, че американските войски, разположени на континента, са ключов фактор за възпиране на Русия. Тръмп настоява, че Европа ще трябва да се оправя сама – дори докато той остро критикуваше съпротивата на съюзниците срещу конфликта с Иран – и тази последна заповед подсказва, че президентът е сериозен в намерението си да намали американското присъствие на континента.

Ролята на армията в Европа „се състои изцяло във възпиране на руснаците, защита на стратегическите интереси на Америка и успокояване на съюзниците", каза генерал-лейтенант Бен Ходжес, бивш командир на американската армия в Европа. „А сега един много важен актив, който щеше да стане част от това възпиращо средство, го няма."

Белият дом препрати въпросите към Пентагона, който защити хода като внимателно обмислен процес.

„Решението за изтегляне на войските е резултат от всеобхватен, многопластов процес, който включва гледните точки на ключови лидери в американските въоръжени сили в Европа и по цялата верига на командване", заяви и.д. прессекретар на Пентагона Джоел Валдес.

„Това не беше неочаквано решение, взето в последния момент."

Но по-широката стратегия остава неясна. Изтеглянето от Германия все още е в етап на планиране, според двама американски служители, запознати с въпроса.

Това представлява сравнително незначително намаляване на 38-хилядния контингент на САЩ в страната, но изпраща сигнал към европейските съюзници, че могат да платят цена за публичното си несъгласие с Белия дом.

„Поляците със сигурност никога не са критикували президента Тръмп и правят всичко, което се очаква от добрите съюзници", каза Ходжес. „И все пак това се случва.

Според скорошно проучване мнозинството от поляците подкрепят наличието на американска военна база на тяхна територия, за разлика от много други европейски държави. Очаква се разходите за отбрана на Полша да нараснат до 4,7 % от БВП през тази година, което е най-високият показател сред съюзниците от НАТО.

Пентагонът наскоро проведе ревизия на присъствието на американски войски по целия свят, въпреки че не се очаква данните да бъдат публикувани. Длъжностни лица посочиха, че проучването не предвижда мащабно изтегляне на войски от Европа. Но друг ключов документ, публикуван тази година – Стратегията за национална отбрана – обещава да ангажира повече военни ресурси другаде и да остави европейската сигурност на европейските държави.

Франция и Германия разполагат с общо 5 000 войници на източния фланг на НАТО, като тази бройка ще се увеличи с хиляди до края на следващата година.