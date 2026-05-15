Марко Рубио: Военна намеса на Китай в Тайван би била ужасна грешка

Държавният секретар Марко Рубио разкри подробности за частните разговори между китайския президент Си Цзинпин и президента Доналд Тръмп.

Пекин отвори пътя за Рубио да стъпи на китайска земя тази седмица, въпреки че държавният секретар е подложен на строги санкции от почти шест години.

Рубио, който беше включен в черния списък на комунистическия режим през 2020 г. заради острата си критика към режима в областта на правата на човека, се очакваше да бъде „persona non grata" по време на посещението на президента Тръмп.

Въпреки това китайските власти дадоха да се разбере, че действащите санкции няма да попречат на Рубио да присъства на визитата, като предложиха техническа вратичка за избягване на дипломатическа катастрофа. Те посочиха, че ограниченията са свързани с предишните действия на Рубио като сенатор на САЩ, а не с настоящата му роля като най-висш дипломат на страната.

Първият ден на Тръмп и Си започна с пищна церемония по посрещането с червен килим, военна почетна гвардия и стотици ученици, развяващи американски и китайски знамена.

След това лидерите се оттеглиха в Голямата зала на народа за първия си официален кръг от двустранни срещи, продължили около два часа, където обсъдиха теми, вариращи от войната в Близкия изток до търговията и Тайван.

Статутът на Тайван е постоянен източник на напрежение в отношенията между двете страни.

По време на разговорите при закрити врати Си отправи официално предупреждение към Тръмп, като заяви, че продължаващото напрежение по отношение на Тайван може да застраши цялостните отношения между САЩ и Китай.

Когато беше попитан каква е позицията на администрацията по отношение на Тайван в момента и какво е било обсъдено, Рубио даде предпазлив отговор.

„Нашата политика по този въпрос не се е променила", заяви Рубио пред NBC News. „Тя е била доста последователна през различни президентски администрации и остава такава и сега."

Си постоянно е заявявал, че ще постави Тайван под китайски контрол, като не изключва военни действия. Но Рубио предупреди, че всякакви опити да се постигне това със сила биха били „ужасна грешка".

„Това би имало последствия в световен мащаб, не само в Съединените щати", каза той.

Тръмп описа разговорите като „изключително положителни", като дори покани Си в САЩ по-късно тази година.

Рубио потвърди в интервю за NBC News, че макар двамата лидери да са обсъдили надвисващата криза с Иран по време на срещата си, САЩ в крайна сметка не търсят помощ от комунистическия режим.

Дискусията им се съсредоточи предимно върху продължаващата война с Иран.

„Китайската страна заяви, че не подкрепя милитаризацията на Ормузкия проток и не подкрепя системата за таксуване, и това е нашата позиция", каза Рубио пред репортера, след като Тръмп и Си проведоха преговори, продължили над два часа.

Очакваше се президентът да използва срещата на върха със Си, за да потърси пробив във войната с Иран.

Тръмп отдаде заслуги на Китай, като заяви, че те са помогнали да се убеди Иран да преговаря със САЩ за примирие миналия месец.

„В даден момент ние не сме имунизирани срещу световните цени на петрола, защото купуваме от световния пазар, но други страни по света плащат много по-висока цена", каза Рубио. „Те също трябва да се включат в това."

Рубио подчерта, че „Тръмп не му е поискал нищо", като се позова на Си.

„Не молим за помощта на Китай. Не се нуждаем от тяхната помощ", каза Рубио.

Пътуването на президента до Китай беше отложено с шест седмици – поради участието във войната с Иран. Китай отвърна на ударите на САЩ и Израел, започнали в края на февруари, и поиска решение, което да сложи край на военната офанзива.

Въпреки това имаше област на положително съгласие във войната. Рубио заяви, че двамата лидери са се съгласили категорично, че Иран никога не трябва да разработва ядрено оръжие.

В доклад на китайското правителство за срещата между президента Тръмп и президента Си Цзинпин не се споменава директно Иран.

Според държавната информационна агенция „Синхуа" в официалното съобщение се отбелязва само, че лидерите „са обменили мнения по важни международни и регионални въпроси, включително ситуацията в Близкия изток".