Торнадо предизвика сериозни щети в две населени места в Централна Турция, петима души са ранени

Торнадо, преминало снощи през централния турски окръг Чорум, предизвика сериозни щети в две населени места, отнасяйки дървета, покриви и селскостопански постройки, съобщава сайтът Хаберлер.

По информация на валията на Чорум Али Чалган торнадото е преминало през селата Ояджа и Кавшут в южната част на окръга снощи, причинявайки големи щети и ранявайки петима души, двама от които са откарани в болница.

„Особено в Ояджа щетите са огромни. Около 80 процента от сградите там вече не са годни за обитаване", каза Чалган, който посети засегнатите от торнадото села. По думите му жителите на двете села, чиито домове са унищожени, вече са настанени в общински и аварийни центрове в окръга.

Лошото време в Турция в последните дни предизвика сериозни щети и в съседния на Чорум окръг Самсун, където в сряда краткотраен проливен дъжд наводни множество жилищни сгради и магазини, а 12 души пострадаха, посочи БТА.