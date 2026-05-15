МВнР на Черна гора: Реториката на Вучич не допринася за добросъседските отношения

Министерството на външните работи на Черна гора обвини сръбския президент Александър Вучич, че продължава с реторика, която не допринася за добросъседските отношения и взаимното уважение между двете държави, предаде агенция МИНА.

Изявлението на черногорското министерство идва след противоречиво изказване на Вучич от вчера, в което той заяви, че е получил покана да участва в празненствата по случай 20 години от възстановяването на независимостта на Черна гора, но няма да присъства, защото "да празнувам нещо подобно би било срамно и бих се изплюл в лицето на себе си и на народа си".

В изявлението си черногорското външно министерство заяви, че на 21 май 2006 г. страната е възстановила независимостта си чрез демократичен референдум, проведен в съответствие с Конституционната харта на Държавния съюз Сърбия и Черна гора, международното право и стандартите на Европейския съюз, посочи БТА.

"Черна гора не се е "отделила" от Сърбия, нито някога е била част от Сърбия в смисъла, в който президентът Вучич се опитва да я представи", посочват от министерството, цитирани от МИНА. Според ведомството Черна гора и Сърбия са били равноправни членове на държавния съюз след разпадането на бивша Югославия, а възстановяването на независимостта на Черна гора е позволило на Сърбия да продължи държавната и правната си приемственост като самостоятелна държава.

От черногорското МВнР определиха като "неприемливо и политически безотговорно" представянето на годишнината от независимостта като акт, насочен срещу Сърбия или сръбския народ.

Ведомството подчерта, че страната отбелязва независимостта си не срещу друга държава, а в чест на свободно изразената воля на гражданите, историческата и държавната си идентичност и правото на всеки народ демократично да определя бъдещето си.

Според изявлението особено тревожен е "наративът, който отрича или релативизира черногорската държавност", както и посланията, насърчаващи разделение и подценяващи демократичния избор на гражданите на Черна гора.

От черногорското министерство заявиха още, че страната остава ангажирана с развитието на добросъседски отношения със Сърбия, основани на равенство и взаимно уважение, но подчертаха, че подобни отношения не могат да се изграждат чрез "обидни квалификации, исторически ревизионизъм и реторика на политическо покровителство".

По време на разпадането на Югославия в началото на 90-те години на миналия век Черна гора остава в Съюзна република Югославия – двудържавна федерация със Сърбия, а по-късно – Държавен съюз Сърбия и Черна гора, припомнят черногорските медии. Кампанията за възстановяване на независимостта през 2006 г. беше водена от лидера на управляващата тогава Демократическа партия на социалистите Мило Джуканович, припомня сръбската редакция на радио "Свободна Европа". От друга страна, просръбските партии, събрани в блок, подкрепящ оставането в съвместна държава със Сърбия, бяха против независимостта.

На референдума, състоял се на 21 май 2006 г., 55,5 процента от гражданите на Черна гора гласуваха за независимост и отделяне в самостоятелна държава.

След като независимостта беше официално обявена на 3 юни, страната бързо беше приета във всички съответни международни организации като Организацията на обединените нации (OOН), Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Настоящото правителство, водено от Милойко Спаич, обяви, че Черна гора ще се присъедини към Европейския съюз през 2028 г. и че ще затвори всички преговорни глави през 2026 г.