Британците няма да бъдат изключени от проверка на биометрични данни в Гърция това лято

Гърция обяви, че новата система за биометрична проверка на летищата за граждани извън Европейския съюз функционира напълно и отрече информация, според която британските пътници ще се ползват от лятно изключение, съобщава в. „Катимерини".

Въпреки това, според официални представители, на натоварените летища ще бъде позволено да изключват скенерите при необходимост през летните месеци, пише вестникът.

„Не сме получили никаква допълнителна информация или разяснение относно това дали, например, граждани на определени държави са временно освободени от съответната процедура", заяви снощи Министерството на външните работи в отговор на въпрос от Асошиейтед прес.

Системата за влизане и излизане от ЕС (Entry-Exit System - EES) започна да функционира на гръцките летища и други гранични пунктове на 10 април като част от общоевропейски правила, замествайки печатите в паспортите с биометрични данни, посочи БТА.

Гръцки официални лица, посетили Обединеното кралство, предложиха изискването да бъде отменено това лято за пътници от Великобритания, която е важен пазар за гръцката туристическа индустрия, припомня „Катимерини", като се позовава на Асошиейтед прес.

Актуалните указания за пътуване от Министерството на външните работи на Обединеното кралство гласят: „Гръцките власти са посочили, че няма да събират биометрични данни (отпечатъци и снимки) за пътници от Обединеното кралство като част от EES. Следете указанията на властите на място".

По-късно обаче европейските и гръцките власти поясниха, че преустановяването на системата е разрешено само по време на периоди с голям пътнически трафик на конкретни гранични пунктове и не се отнася за никоя държава или националност.

На практика обаче много пътници вероятно все още ще преминават през летищата без новите биометрични проверки, тъй като правилата на ЕС допускат временно преустановяване на системата в началните етапи на въвеждането ѝ.

Миналата седмица гръцката полиция описа цифровата система за влизане като „напълно функционираща", но заяви, че ще предприеме „всички необходими мерки, за да гарантира гладко движение на посетителите ... като използва пълноценно разпоредбите в законодателството на Европейския съюз".

Частните туроператори се опасяват, че допълнителните проверки на летищата могат да възпрат пътуванията от Обединеното кралство.

Миналата година Гърция е посетена от близо 38 милиона души, които са похарчили 23 милиарда евро и са подпомогнали икономиката на страната, възлизаща на 204 милиарда евро.

Най-голям брой посетители е дошъл от Германия – близо 6 милиона, следвана от Великобритания с 4,9 милиона, припомня АП.