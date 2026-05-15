Катастрофа спря движението през Кресна

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

Москва свалила 355 украински дрона, броят на жертвите при руската атака срещу Киев достигна 21

Дронове Снимка: Архив

Руското министерство на отбраната днес заяви, че през изминалата нощ в небето над руски региони са били прехванати и унищожени 355 украински дрона, предадоха Ройтерс и ТАСС.

В град Рязан в централната част на страната при атака с дрон са били убити трима души и са били ранени 12. Атаката е нанесла щети на високи жилищни сгради и е засегнала промишлено предприятие, каза регионалният губернатор Павел Малков.

Руското министерство на здравеопазването каза, че седем от пострадалите при атаката, включително четири деца, са хоспитализирани.

Междувременно украинската гражданска защита съобщи, че броят на жертвите от последните руски атаки срещу столицата Киев е достигнал 21, предаде ДПА.

Спасителните екипи все още търсят 17 души, за които се предполага, че са затрупани под развалините на разрушен жилищен блок, съобщиха украински медии. Десетки ранени получават медицинска помощ, посочи БТА.

През нощта Русия атакува столицата и други части на Украйна със стотици дронове, ракети и крилати ракети – изключително масирана атака на фона на продължаващата вече повече от четири години война, посочва ДПА.

Според украинските власти десетки жилищни сгради в цялата страна са били повредени. Регионът около Киев, както и Харковска и Одеска област, също бяха тежко засегнати.

В сряда Русия извърши една от най-тежките и продължителни атаки срещу Украйна от началото на войната през февруари 2022 г., като използва над 800 дрона.

Дронове Снимка: Архив

