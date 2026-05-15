Нови арести в общини в Турция, управлявани от опозицията

В рамките на три отделни операции в турските окръзи Истанбул и Ескишехир през последните 24 часа, по обвинения в корупция са задържани общо 42 служители от общини, управлявани от турската опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), предаде ТРТ Хабер.

Тази сутрин в Истанбул са проведени две отделни операции – една срещу Истанбулската голяма община, в рамките на която по обвинения в манипулиране на търгове са задържани общо 12 лица, и една срещу общината на истанбулския район Юскюдар, при която са задържани общо седем общински служители, обвинени в корупция и взимане на подкупи, посочи БТА.

При отделна операция вчера в община Тепебашъ в окръг Ескишехир са задържани 23 общински служители, заподозрени във фалшифициране на документи и пране на пари. По информация на турската прокуратура общият брой на лицата, за които е издадена заповед за арест в рамките на разследването в общината в Тепебашъ, е 60 души.

В последните месеци при подобни операции бяха задържани редица служители от общини, управлявани от опозиционната НРП. Сред тях бяха служители от общините на курортните градове Анталия и Мармарис, анкарската община Етимесгут, истанбулските общини Аташехир и Юскюдар, както и от общината на град Ушак. Задържани бяха също кметът на град Ушак Йозкан Ялъм, който по-късно бе временно отстранен от длъжност, и кметът на град Бурса Мустафа Бозбей, на чието място временно бе назначен Шахин Биба от управляващата Партия на справедливостта и развитието.

Тази нова вълна от арести е част от мащабната кампания на турските власти срещу корупцията на местно равнище. Разследванията са насочени преди всичко към общини, управлявани от НРП, като от 2024 г. досега в хода на тези действия са задържани десетки общински служители и общо 22 кметове от НРП, сред които е и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който понастоящем се намира в затвора. Срещу Имамоглу и още 407 обвиняеми от 9 март тече мащабен съдебен процес.