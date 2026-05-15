Седем души пострадаха по предварителниа информация в резултат на сутрешната атака в Одески район

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Седем души пострадаха по предварителна информация в резултат на сутрешната атака в Одески район. Един от ранените е в тежко състояние. Руснаците продължават комбинираната атака срещу Одеска област", съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Щети са нанесени на обекти на цивилната и на транспортната инфраструктура, каза областният управител, посочи БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.