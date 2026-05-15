ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Частното средно училище „Питагор“ отбелязва 15 год...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22852072 www.24chasa.bg

Пхенян осъди британските санкции срещу руски младежки програми за депортацията на украински деца

1096
Северна Корея СНИМКА: Рixabay

Северна Корея осъди днес Великобритания за налагането на санкции срещу летен лагер, който по оценка на британската страна е част от младежки програми, организирани от Кремъл, целящи депортацията и индоктринацията на украински деца, предаде Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от Ройтерс.

Севернокорейското министерство на външните работи заяви, че санкциите срещу международния детски лагер Сондовон представляват злонамерен акт, за който Лондон ще понесе съответните последствия, съобщи КЦТА.

Министерството определи санкциите като неоснователни и заяви, че те нарушават правата и интересите на децата, които получават "най-доброто отношение".

Великобритания наложи в понеделник санкции на десетки юридически лица и официални представители от Русия, посочи БТА.

Международният детски лагер Сондовон също беше включен в санкционния списък заради участие в принудителната депортация и превъзпитание на украински деца, извършвана от Русия.

Северна Корея СНИМКА: Рixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)