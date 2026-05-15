Си Дзинпин и Доналд Тръмп договориха нова рамка за стабилни отношения между Китай и САЩ

Сутринта на 15 май китайският председател Си Дзинпин проведе среща в тесен формат с президента на САЩ Доналд Тръмп в правителствения комплекс Джуннанхай.

Си Дзинпин заяви, че заедно с президента Тръмп са определили нова рамка за конструктивни и стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ. Двете страни са постигнали важен консенсус относно поддържането на стабилни икономически и търговски връзки, разширяването на прагматичното сътрудничество в различни области и уреждането на взаимните притеснения. Китай и САЩ ще засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси, стимулирайки по този начин своето развитие и просперитет и премахвайки пречките пред стабилното развитие на двустранните връзки.

Президентът Тръмп посочи, че посещението му в Китай е било „изключително успешно, със световна значимост и незабравимо". Той подчерта, че със Си Дзинпин са постигнали важен консенсус, сключили са няколко споразумения и са разрешили значителен брой въпроси. Тръмп подчерта, че председателят Си Дзинпин е негов „стар приятел, към когото изпитвам дълбоко уважение", и че са изградили добри отношения.

„Отношенията между САЩ и Китай са изключително важни и ще стават все по-добри. Готов съм да продължа искрено и задълбочено общуване с председателя Си Дзинпин и с нетърпение очаквам да го приема във Вашингтон", добави Тръмп.