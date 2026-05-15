ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Частното средно училище „Питагор“ отбелязва 15 год...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22852123 www.24chasa.bg

Си Дзинпин и Доналд Тръмп договориха нова рамка за стабилни отношения между Китай и САЩ

КМГ

980
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Сутринта на 15 май китайският председател Си Дзинпин проведе среща в тесен формат с президента на САЩ Доналд Тръмп в правителствения комплекс Джуннанхай.

Си Дзинпин заяви, че заедно с президента Тръмп са определили нова рамка за конструктивни и стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ. Двете страни са постигнали важен консенсус относно поддържането на стабилни икономически и търговски връзки, разширяването на прагматичното сътрудничество в различни области и уреждането на взаимните притеснения. Китай и САЩ ще засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси, стимулирайки по този начин своето развитие и просперитет и премахвайки пречките пред стабилното развитие на двустранните връзки.

Президентът Тръмп посочи, че посещението му в Китай е било „изключително успешно, със световна значимост и незабравимо". Той подчерта, че със Си Дзинпин са постигнали важен консенсус, сключили са няколко споразумения и са разрешили значителен брой въпроси. Тръмп подчерта, че председателят Си Дзинпин е негов „стар приятел, към когото изпитвам дълбоко уважение", и че са изградили добри отношения.

„Отношенията между САЩ и Китай са изключително важни и ще стават все по-добри. Готов съм да продължа искрено и задълбочено общуване с председателя Си Дзинпин и с нетърпение очаквам да го приема във Вашингтон", добави Тръмп.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)