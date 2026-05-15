КМГ: Китай инвестира 1 млрд. юана в развитието на училищния футбол

Министерството на финансите съобщи, че ще отпусне 500 млн. юана (около 73 млн. долара) за развитие на училищния футбол в страната.

Средствата ще бъдат насочени към 41 000 начални и прогимназиални училища с футболни програми и ще се използват за тренировки, състезания и други спортни дейности. За периода 2025-2026 г. са предвидени общо 1 млрд. юана от централния бюджет за разширяване на училищните футболни инициативи.

От министерството посочват, че целта е да се подобри подготовката на младите играчи, да се откриват нови таланти и да се стимулира развитието на футбола в Китай.

Данни на Китайска футболна асоциация показват, че броят на регистрираните млади футболисти в страната е достигнал 109 200 души, което е ръст от близо 25% за последните две години.

Успоредно с това китайският национален отбор до 17 години си осигури място на четвъртфиналите за Купата на Азия след победа с 2:0 над Катар и се класира за световното първенство за младежи до 17 години. Това ще бъде първото участие на Китай на турнира от 2005 г.