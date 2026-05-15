ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Частното средно училище „Питагор“ отбелязва 15 год...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22852552 www.24chasa.bg

Стачките в „Луфтханза“ свиха пътникопотока на летището във Франкфурт с 11 % през април

880
"Луфтханза" СНИМКА: Pixabay

Шестдневните стачки на служители на „Луфтханза" (Lufthansa) са довели до значителен спад на пътникопотока на летище Франкфурт през април, съобщи днес операторът „Фрапорт" (Fraport), цитиран от ДПА.

През месеца през най-голямото германско летище са преминали около 4,8 милиона пътници, което представлява понижение от 11 процента спрямо април миналата година.

Броят на полетите е намалял с 11,6 процента до 34 623 излитания и кацания, съобщи компанията, включена в германския индекс MDAX, който обхваща средноголемите по капитализация компании. След обявяването на резултатите акциите поеха надолу и към 11:20 часа българско време губят 0,81 на сто до 67,20 евро за брой.

Влияние върху резултатите са оказали и великденските празници, които през 2026 г. не са се падали изцяло през април, както беше година по-рано.

Товарните превози също са били засегнати от стачките на пилотите и кабинния екипаж на „Луфтханза". Обемът на обработените товари е намалял с 0,6 процента до 168 526 тона, пише БТА.

Според „Фрапорт" една от причините е липсата на възможности за допълнително товарене в пътническите самолети на „Луфтханза". Освен това пилотите са провели стачни действия и в карго подразделението „Луфтханза Карго" (Lufthansa Cargo).

По-малкият брой полети и пътници означава и по-ниски приходи за летищния оператор.

"Луфтханза" СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)