Сърбия разкритикува Черна гора заради реакция срещу Вучич

Сръбското министерство на външните работи обяви, че черногорското външно министерство, без реална причина или нужда, „изгражда претекст за публична атака срещу президента Александър Вучич" по повод изявлението му, че няма да участва в „честването на 20-годишнината от отделянето на Черна гора от Сърбия", предава РТС

Черногорското министерство обяви, че Вучич продължава с реторика, която не допринася за добросъседските отношения.

„Той (Александър Вучич) изрази напълно легитимна и по никакъв начин обидна позиция, че не иска да празнува разделянето на две близки и братски държави. Със съжаление отбелязваме, че Министерството на външните работи на Черна гора продължава да прибягва до реторика, която не допринася за развитието на добросъседски отношения и взаимно уважение между две взаимно признати, суверенни държави", се казва в отговора на сръбското министерство.

Министерството припомня, че през 2006 г., след референдума в Черна гора, Сърбия, без никакво забавяне и изцяло, призна независимостта на Черна гора и установи дипломатически отношения. Допълва се, че по този начин Сърбия ясно демонстрира, че уважава и не поставя под въпрос суверенитета, териториалната цялост или европейския път на Черна гора.

„Това обаче не означава, че Сърбия трябва да мълчи пред опитите за заличаване или релативизиране на историческата истина и факти. Както Черна гора, така и Сърбия бяха членове на държавния съюз, но векове преди това бяха част от една и съща държава, до голяма степен на един и същ народ и с една и съща съдба", заяви министерството.

Беше подчертано също, че президентът Вучич не оспорва независимостта на Черна гора, а по-скоро многократно е повтарял, че Сърбия вижда Черна гора като братска и приятелска държава, пише БТА.

„Това, което той подчерта, е, че независимостта на Черна гора не може и не трябва да се използва като извинение за отричане на сръбската идентичност, култура, език и религия на голям брой граждани на Черна гора, нито за подбуждане към разделение в черногорското общество", подчертаха от министерството.

„Черна гора празнува своята независимост и има пълното право да го прави. Но това честване не трябва да се превръща в кампания срещу Сърбия и сръбския народ, нито в опит да се заличи от историята всичко, което ни обединява", подчерта министерството.

Сръбското министерство на външните работи заявява, че страната остава твърдо ангажирана с развитието на добросъседски отношения с Черна гора, основани на равенство, взаимно уважение и ненамеса във вътрешните работи. Министерството също така посочи, че подобни отношения не могат да се градят върху селективно четене на историята, отричане на идентичността на един народ в друга държава или върху реторика, която насърчава конфронтация вместо сътрудничество.

„Годишнината от възстановяването на независимостта на Черна гора е възможност и за двете ни страни да се обърнат към едно европейско, проспериращо и общо бъдеще, в което сърбите и черногорците ще живеят като братя, а не като чужденци. Сърбия е готова за това. Очакваме Черна гора да покаже същата готовност", заявиха от сръбското министерство.