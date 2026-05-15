Цяла водолазна научна експедиция загина в подводни пещери на Малдивите

Петима италиански водолази загинаха по време на експедиция в подводни пещери на Малдивите. Сред жертвите са уважаваният морски биолог и телевизионна личност Моника Монтефалконе и нейната 20-годишна дъщеря Джорджа Сомакал, съобщава "Дейли мейл".

Групата е отплавала в четвъртък сутринта на гмуркаческа експедиция до атола Вааву, но така и не изплувала на повърхността. Останалите загинали са идентифицирани като Муриел Оденинo от Торино, Джанлука Бенедети от Падуа и Федерико Гуалтиери от Боргоманеро.

Според италиански медии 51-годишната Моника Монтефалконе е била професор по тропическа морска екология и подводни науки в Университета в Генуа. Тя е работила в департамента по науки за Земята DISTAV и е ръководела научна програма за мониторинг на островите в Малдивите. Муриел Оденинo също е била нейна колежка в университета.

Джанлука Бенедети е бил мениджър на операции, инструктор по гмуркане и капитан на лодка.

Петимата са били на борда на луксозната яхта Duke of York — чуждестранен кораб за организирани дайвинг експедиции. Те изчезнали в района на Алимата — едно от най-популярните места за гмуркане в атола Вааву.

След подадения сигнал за изчезването им в четвъртък следобед Малдивските национални отбранителни сили (MNDF) започнали мащабна спасителна операция с участието на самолети и бързоходни лодки.

„Открито е едно тяло от групата от петима водолази, изчезнали при гмуркане в атола Вааву", се казва в официално изявление на властите.

Според информацията тялото е било намерено в подводна пещера, а спасителите предполагат, че останалите четирима също се намират в същата пещерна система, достигаща дълбочина около 60 метра.

Самоличността на първоначално открития загинал не е била оповестена официално. В петък издирвателната операция за останалите тела продължи.

Полицията вече е започнала разследване на трагедията, като причините за смъртта все още не са установени. Разследващите проверяват няколко възможни сценария, включително дали лошите метеорологични условия са повлияли на видимостта под вода.

По данни на местната метеорологична служба в деня на инцидента в района са духали ветрове със скорост между 40 и 48 км/ч, а за района е бил издаден жълт предупредителен код.

Италианското издание La Repubblica съобщава, че фактът, че никой от водолазите не е успял да изплува, подсказва вероятността групата да се е изгубила в подводната пещера. Слабата осветеност и намалената видимост заради бурното море може да са довели до паника и изчерпване на кислорода при опит да намерят изход.

Разследващите не изключват и версията един от водолазите да е заседнал в пещерата, а останалите да са останали без въздух или да са изпаднали в паника при опит да му помогнат.

Експерти по подводна медицина обсъждат и възможността за кислородна токсичност — опасно състояние, което може да възникне при неправилна дихателна смес на голяма дълбочина.

„На 50 метра дълбочина съществуват множество рискове. Това е огромна трагедия", коментира Алфонсо Болонини, председател на Италианското дружество по подводна и хипербарна медицина.

По думите му неподходяща газова смес може да предизвика хипероксична криза, водеща до неврологични проблеми.

„В подводна пещера на такава дълбочина е достатъчен само един проблем или паническа атака. Раздвижването на водата бързо намалява видимостта", допълва той.

Според официалния сайт на Duke of York корабът предлага гмуркания с Nitrox — специална дихателна смес от кислород и азот, използвана при подводни спускания.

Малдивските власти определиха инцидента като най-тежката единична трагедия с водолази в историята на страната.

Министърът на туризма на Малдивите Мохамед Амин заяви, че бреговата охрана и всички компетентни служби продължават операцията по издирване и изваждане на телата.

„Дълбоко съм натъжен от трагичния инцидент при дълбоководно гмуркане в атола Вааву", посочи той в официално изявление.

Италианското външно министерство също потвърди трагедията и съобщи, че посолството на Италия в Коломбо, Шри Ланка, поддържа връзка със семействата на загиналите и оказва консулска помощ.

Малдивите — архипелаг от 1192 коралови острова в Индийския океан — са сред най-популярните луксозни туристически дестинации за любителите на гмуркането.

Местните разпоредби позволяват гмуркания до максимална дълбочина от около 30 метра, въпреки че опитни професионалисти често се спускат значително по-надълбоко.

Макар подобни инциденти да са сравнително редки, през последните години в Малдивите са регистрирани няколко фатални случая, свързани с водни спортове и гмуркане.