Френски технологии ще бъдат интегрирани в турски дронове в рамките на ново споразумение

Френската авиокосмическа и отбранителна компания „Сафран" (Safran) и турският отбранителен гигант „Байкар" (Baykar) подписаха ново споразумение за интегриране на усъвършенствани френски сензори и навигационни системи в дроновете на турската компания, съобщи днес сайтът „Тюркийе тудей".

В рамките на споразумението, което е подписано във вторник, въоръженият безпилотен летателен апарат TB-2, най-широко изнасяната платформа на „Байкар", ще бъде оборудван със системи от оптичната гама на „Сафран", което се очаква значително да подобри възможностите за наблюдение, разузнаване и прехващане на цели на турския дрон.

Сделката е сигнал за значително затопляне на френско-турските отбранителни отношения след години на напрежение, отбелязва френското отбранително издание „Зон милитер" (Zone Militaire), цитирано от БТА.

По последни данни на „Байкар" към 2026 г. компанията има договори за износ на ТВ-2 с общо 36 държави, сред които Украйна, Етиопия, Либия, Азербайджан и други.