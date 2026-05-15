ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Частното средно училище „Питагор“ отбелязва 15 год...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22852983 www.24chasa.bg

Украйна е свалила противокорабна ракета и 130 руски дрона през изминалата нощ

496
Украинските сили за противовъздушна отбрана е неутрализирала една противокорабна ракета Х-35 и 130 дрона над Северна, Южна и Източна Украйна. Снимка: pixabay

Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили една руска противотанкова ракета и 130 дрона през изминалата нощ, съобщиха украинските военновъздушни сили в Телеграм, цитирани от Укринформ.

Според украинските сили Русия е атакувала Украйна с 5 противорадарни ракети Х-35 от Крим, както и с 141 дрона тип "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронове-примамки "Пародия" от Милерово, Брянска, Донецка, Курска, Орелска и Приморско-Ахтарска област.

По предварителни данни украинската противовъздушна отбрана е свалила или неутрализирала една противокорабна ракета Х-35 и 130 дрона над Северна, Южна и Източна Украйна.

Седем руски безпилотни летателни апарата са поразили шест обекта, а отломки от свалени дронове са били намерени на седем места.

През изминалата нощ руските сили започнаха масирана атака с ракети и дронове, като главната цел беше столицата Киев. Досега при атаката са били убити 24 души, а още 48 са били ранени, допълва Укринформ.

Украинските сили за противовъздушна отбрана е неутрализирала една противокорабна ракета Х-35 и 130 дрона над Северна, Южна и Източна Украйна. Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)