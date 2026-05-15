Украйна е свалила противокорабна ракета и 130 руски дрона през изминалата нощ

Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили една руска противотанкова ракета и 130 дрона през изминалата нощ, съобщиха украинските военновъздушни сили в Телеграм, цитирани от Укринформ.

Според украинските сили Русия е атакувала Украйна с 5 противорадарни ракети Х-35 от Крим, както и с 141 дрона тип "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронове-примамки "Пародия" от Милерово, Брянска, Донецка, Курска, Орелска и Приморско-Ахтарска област.

По предварителни данни украинската противовъздушна отбрана е свалила или неутрализирала една противокорабна ракета Х-35 и 130 дрона над Северна, Южна и Източна Украйна.

Седем руски безпилотни летателни апарата са поразили шест обекта, а отломки от свалени дронове са били намерени на седем места.

През изминалата нощ руските сили започнаха масирана атака с ракети и дронове, като главната цел беше столицата Киев. Досега при атаката са били убити 24 души, а още 48 са били ранени, допълва Укринформ.