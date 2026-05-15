Броят на убитите при руската атака срещу жилищна сграда в Киев достигна 24

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че при вчерашната руска ракетна атака срещу жилищна сграда в Киев са били убити 24 души, включително три деца, предаде Асошиейтед Прес.

Служители на спешните служби са приключили претърсването на развалини на сградата, продължило повече от ден, написа Зеленски в Екс.

Крилата ракета порази девететажната сграда по време на най-широкомащабната атака руска атака от началото на пълномащабната инвазия, казаха украинските военновъздушни сили.

Атаката е била насочена основно срещу украинската столица, където са били ранени 48 души, включително две деца, каза Зеленски.

Днес в Киев се спазва официален ден на траур в памет на жертвите.

Крилатата ракета, поразила жилищната сграда, е била произведена през второто тримесечие на тази година, посочи Зеленски, като се позова на украински експерти, изследвали останките ѝ, пише БТА.

„Това означава, че Русия все още внася компоненти, ресурси и оборудване, необходими за производството на ракети и за заобикаляне на световните санкции", написа Зеленски в друга своя публикация в Екс. „Спирането на схемите на Русия за заобикаляне на санкциите трябва да бъде истински приоритет за всички наши партньори", добави той.