Доклад: Военният баланс в Кипър остава в полза на Анкара

Военният баланс в Кипър продължава да е ясно в полза на Турция, сочи доклад на Кипърския център за стратегически изследвания, цитиран от кипърското издание "Сайпръс мейл".

Според анализа, турските сили на острова поддържат "значително превъзходство в човешката сила, огневата мощ, аеронавигационните способности и оперативната подкрепа", а модернизирането на военната инфраструктура в северната част на Кипър допълнително укрепва стратегическите позиции на Анкара в Източното Средиземноморие.

Докладът посочва, че на всеки военнослужещ от кипърската Национална гвардия се падат приблизително 3,6 турски войници, а при бойните танкове съотношението е около 2,1 към 1 в полза на турските сили.

Анализаторите отбелязват, че турските части не действат самостоятелно, а представляват "разширение на по-широката военна и административна система на Турция". Според оценката Анкара разполага с външен логистичен и административен капацитет за поддръжка на между 80 000 и 102 000 души в евентуален военен сценарий на острова.

За разлика от това, Република Кипър има "ограничена стратегическа дълбочина и по-малки възможности за дългосрочна оперативна поддръжка", което според авторите на анализа се отразява пряко върху способностите за възпиране.

Докладът препоръчва Никозия да адаптира отбранителната си стратегия към "по-гъвкав и технологично ориентиран модел", с акцент върху безпилотните системи, електронната война и информационните способности, отбелязва "Сайпръс мейл".

Анализът определя Гърция като "най-важния външен стратегически фактор за сигурността на Кипър", но отбелязва, че присъствието на гръцкия военен контингент в Кипър само по себе си не променя военния баланс, пише БТА.

Според авторите Кипър се опитва да засили възпиращите си способности чрез нови отбранителни придобивания, включително системи "Барак" (Barak MX), противотанкови оръжия и средства за електронна война, но предупреждават, че замяната на руското оборудване със западни системи остава "сложно и много скъпо начинание".

Кипър е разделен на две части от 1974 г. насам, след като Турция окупира над една трета от острова в отговор на преврат, целящ обединение с Гърция. През 1983 г. в окупираната част е обявена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която остава непризната от международната общност с изключение на Турция. Многобройните кръгове на преговорите за обединение не дадоха резултат, а последният от тях беше прекъснат през 2017 г.