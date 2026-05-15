Сърбия ще изпрати оферта до унгарската МОЛ до края на деня, отговор се очаква в понеделник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сърбия ще представи офертата си за сръбската петролна компания НИС на унгарската петролна компания MOЛ до края на деня, а МОЛ трябва да отговори до понеделник, предават сръбските медии, като цитират министъра на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович.

"Разговори бяха проведени вчера и онзи ден... Има напредък по някои въпроси и това е добре. Въпреки това, предстои да се постигне окончателно споразумение по въпроси, свързани с работата на рафинерията в Панчево", заяви министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович.

Тя подчерта, че целта е защита на икономическите интереси на държавата и сигурност на доставките.

„Нашата цел е ясна - да защитим интересите на страната ни... и да нямаме абсолютно никакви компромиси, когато става въпрос за въздействието на дейността на рафинерията върху нашата икономика", подчерта министърът.

Говорейки за крайния срок за постигане на споразумение, тя посочи, че резултатът зависи и от международни фактори.

„Това ще зависи предимно от администрацията на САЩ, но също и от руския мажоритарен собственик", каза Джедович Ханданович.

Тя припомни, че Сърбия, въпреки предизвикателствата, е успяла да запази стабилността на пазара.

„В нито един момент не сме имали недостиг, не сме застрашили сигурността на доставките", подчерта министърът.

Единствената петролна компания на Сърбия НИС бе поставена под американски санкции в началото на 2025 година, но те влязоха в сила чак на 9 октомври същата година след многократно отлагане. Вашингтон настоява руският мажоритарен дял в сръбската компания да бъде сведен до нула и постави срок за това до 22 май.

Унгарската петролна компания МОЛ съобщи, че ще купи руския дял, но независимо от подписаното предварително споразумение с руските компании, преговорите още не са финализирани, пише БТА.

Същевременно сръбската държава, която притежава под 30 процента в НИС, води преговори с МОЛ в качеството му на бъдещ мажоритарен собственик на петролната компания.