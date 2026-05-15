ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румъния и Украйна финализират споразумение за прот...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22853297 www.24chasa.bg

Турският сондажен кораб „Йълдъръм“ започва първата си проучвателна мисия в Черно море

1852
Очаква се корабът да започне работа на 20 май. СНИМКА: Пиксабей

Турският сондажен кораб „Йълдъръм" - най-новото попълнение в енергийния флот на Турция, отплава днес от пристанището в град Филиос (окръг Зонгулдак) за първата си проучвателна мисия в Черно море, предаде Анадолската агенция.

Според изявление на турското министерство на енергетиката и природните ресурси, "Йълдъръм" ще проучи първо сондажния кладенец „Тюркали-16", който е част от находището „Сакария". Очаква се корабът да започне работа на 20 май.

С изпращането на „Йълдъръм" броят на турските сондажните кораби в Черно море достигна пет плавателни съда. Останалите четири са сондажните кораби „Фатих", „Явуз", „Кануни" и „Абдулхамид Хан", пише БТА.

Завършен в Южна Корея през 2024 г. и добавен към енергийния флот на Турция, „Йълдъръм" е способен да сондира до 12 000 метра в открито море. Описван като „сондажен кораб от 7-мо поколение за ултра-дълбоко море", „Йълдъръм" е с дължина 228 метра и ширина 42 метра. Корабът също така е оборудван с площадка за кацане на хеликоптери и с жилищни помещения за 200 души екипаж.

Очаква се корабът да започне работа на 20 май. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)