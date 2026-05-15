Турският сондажен кораб „Йълдъръм“ започва първата си проучвателна мисия в Черно море

Турският сондажен кораб „Йълдъръм" - най-новото попълнение в енергийния флот на Турция, отплава днес от пристанището в град Филиос (окръг Зонгулдак) за първата си проучвателна мисия в Черно море, предаде Анадолската агенция.

Според изявление на турското министерство на енергетиката и природните ресурси, "Йълдъръм" ще проучи първо сондажния кладенец „Тюркали-16", който е част от находището „Сакария". Очаква се корабът да започне работа на 20 май.

С изпращането на „Йълдъръм" броят на турските сондажните кораби в Черно море достигна пет плавателни съда. Останалите четири са сондажните кораби „Фатих", „Явуз", „Кануни" и „Абдулхамид Хан", пише БТА.

Завършен в Южна Корея през 2024 г. и добавен към енергийния флот на Турция, „Йълдъръм" е способен да сондира до 12 000 метра в открито море. Описван като „сондажен кораб от 7-мо поколение за ултра-дълбоко море", „Йълдъръм" е с дължина 228 метра и ширина 42 метра. Корабът също така е оборудван с площадка за кацане на хеликоптери и с жилищни помещения за 200 души екипаж.