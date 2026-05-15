Шефът на полицията в Белград Веселин Милич е арестуван

Началникът на градското полицейско управление в Белград Веселин Милич е арестуван и задържан за срок до 48 часа, съобщи сръбската агенция ТАНЮГ.

Акцията е проведена от Службата за борба с престъпността и Службата за борба с организираната престъпност към Министерството на вътрешните работи на Сърбия, като Милич е бил разпитан по-рано днес във връзка със случай с изчезване на мъж в столичния квартал Сеняк на 12 май т.г.

Според съобщение на Висшата прокуратура в Белград висшият полицейски служител е задържан на основание "недокладване на престъпление и извършител" и "подпомагане на извършител след престъпление". Според информация от съпругата на изчезналия, цитирана от Висшата прокуратура в Белград, мъжът й е бил с полицейския началник в заведение в квартал Сеняк преди да изчезне.

От прокуратурата посочват, че в законоустановения срок Милич ще бъде изправен пред разпит от компетентния прокурор, пише БТА.

Вчера са били арестувани трима полицаи, както и собственикът и сервитьор на бар в Сеняк, където изчезналият мъж е бил видян за последно. По данни на сръбската национална телевизия РТС част от задържаните полицаи, свързани със случая, са били от охраната на Милич.