Иран поставя условия за преговори със САЩ: иска гаранции за сериозност

Иран заяви, че не вярва на САЩ и проявява интерес към преговори с Вашингтон само ако те са сериозни, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на иранския външен министър Абас Арагчи пред журналисти в Делхи по време на посещението му за участие в годишната среща на външните министри на БРИКС в Индия.

Иран се опитва да спази примирието, за да даде шанс на дипломацията, каза още Арагчи.

Иранският външен министър заяви, че настоящите преговори са белязани от липса на доверие и че противоречивите послания са накарали Техеран да се съмнява в истинските намерения на американската страна. Той подчерта, че всички кораби могат да преминават през Ормузкия проток, с изключение на тези на държави, които са във война с Иран, като определи ситуацията около протока като много сложна и добави, че страната се опитва да помогне за овладяването ѝ.

По думите му Иран има интерес да продължи енергийното сътрудничество с Индия и е наясно с последиците от санкциите, наложени от САЩ. Той също така заяви, че посредническите усилия на Пакистан не са се провалили, но срещат сериозни трудности.

Арагчи добави, че Иран е готов както да се върне към бойни действия, така и да търси дипломатическо решение, пише БТА.

Иранският външен министър каза също така, че е отворен за съдействие от страна на Китай при разрешаването на конфликта в Близкия изток, отбелязва Франс прес.

Изявленията на Арагчи днес бяха направени идва часове след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва и се съгласи по време на разговори с китайския президент Си Цзинпин, че Техеран трябва да отвори отново пролива, отбелязва Ройтерс.