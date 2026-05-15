Полицаи разгониха с газ протестиращите гръцки фермери от Кулата

Напрежение на Кулата. Гръцките фермери вече са на границата. Около 13.00 ч. те пробиха полицейския кордон, като се насочиха към дезинфекционните системи при гръцкия пункт.

Там изразиха недоволството си - според тях системите не са в изправност. За да освободят движението гръцките полицаи използваха и сълзотворен газ. Към момента преминаването и в двете посока е свободно, съобщава Нова тв.

Недоволството им е породено от неизпълнени обещания на правителството в Атина.

Протестът е определян като безпрецедентен заради факта, че се провежда в разгара на сеитбената кампания. Въпреки критичния период за земеделието, производителите заявяват, че кризата в сектора вече е въпрос на оцеляване.

Земеделците посочват като основна причина за недоволството високите цени на торовете и горивата, които според тях правят производството нерентабилно. Те също така твърдят, че има неизпълнени ангажименти от страна на гръцкото правителство към сектора, който е изправен пред сериозна криза и проблеми с оцеляването.

На мястото са разположени три полицейски екипа за борба с безредиците, които са направили плътна преграда и покриват целия периметър на кръстовището, за да гарантират, че никоя селскостопанска техника няма да успее да пробие кордона. Движението в района се осъществява с големи затруднения и при строги ограничения, тъй като пътят, водещ от Лефконас до Сидирокастро, е напълно блокиран от полицейските сили. Достъпът в тази посока е строго забранен за всички превозни средства, като гръцката полиция е поставила пътни барикади, които правят невъзможно по-нататъшното придвижване на протестиращите.