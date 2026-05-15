Румъния и Украйна финализират споразумение за противодействие на дронове до два-три месеца, съобщи румънският президент Никушор Дан на Международното изложение за авиация, сигурност и отбрана BSDA 2026, което се провежда в Букурещ. Той посети събитието със сина си Антим, където разговаря и с посланика на Съединените щати в Букурещ Дарил Ниренберг, а след това даде кратка пресконференция за журналистите, която бе излъчена на живо в Интернет.

Попитан дали споразумението ще включва дългоочакваното съвместно производство на дронове с Украйна, държавният глава отговори, че има два въпроса, които се припокриват, но не са идентични.

„Първият е включването в програмата SAFE на компонент за производство на дронове в Румъния, тоест ще има финансиране чрез SAFE и нещата ще бъдат подписани на хартия до 31 май. От друга страна, това е обща рамка, за която дискусията тепърва започна, за по-широкия феномен на дроновете, включително антидронове. Става дума за технически процес, който бих казал, че ще финализираме в рамките на два-три месеца. Това партньорство започна на стратегическо ниво през март, когато президентът на Украйна Володимир Зеленски беше в Букурещ. То ще бъде технически материализирано след два-три месеца и ще позволи много по-гъвкаво сътрудничество в целия спектър от дронове", заяви Никушор Дан.

Румънският президент и украинския му колега обсъдиха сътрудничеството в областта на отбраната на срещата на върха на „Букурещката деветка", която се проведе на 13 май в румънската столица. Тогава Володимир Зеленски предложи на европейските държави да сключат двустранни споразумения за дронове с с Украйна, като заяви, че това би укрепило значително сигурността на континента.

"Смятам, че всички се нуждаем от двустранни споразумения за дронове – споразумения, които ще помогнат за интегрирането на всяка част от националната отбрана, така че да можем да отговорим на съвременните заплахи, като използваме европейските производствени възможности и украинския опит, доказан в реална отбрана по време на реална война", каза тогава държавният глава на Украйна.

Той отбеляза, че вече е предложил споразумение за дронове на Европейския съюз, но според него тази система трябва да се развива "както на ниво европейски институции, така и на ниво отделни държави".

На 12 март в Букурещ Никушор Дан и Володимир Зеленски подписаха съвместната декларация за установяване на стратегическо партньорство между Румъния и Украйна, пише БТА. Двамата лидери подписаха и съвместна декларация за намеренията за съвместно производство на отбранителни материали, а именно дронове. Те определиха и рамка за сътрудничество в енергийната област.