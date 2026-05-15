На 84-годишна възраст почина френската певица и актриса Клодин Лонже, която беше в центъра на един от най-шумните съдебни процеси през 70-те години, предаде Асошиейтед прес (АП). Тя бе съдена заради фатален изстрел срещу приятеля си - ски легендата Владимир „Спайдър" Сабич, допълни агенцията.

Племенникът на Лонже - Брайън Лонже - съобщи за кончината ѝ чрез публикация в социалните мрежи. „Ти беше истинско вдъхновение в живота ми и винаги ще бъдеш", написа той. „Още една звезда на небето. Благодаря ти за всичко, лельо", добави Брайън Лонже. Той обаче не разкри причината за смъртта на актрисата, уточни АП.

Лонже е родена в Париж и от дете се занимава с актьорско майсторство. Тя участва в редица телевизионни предавания, записва успешни албуми, сред които е Claudine, и става широко известна с баладичното си парче - Nothing to Lose - с елементи на боса нова. Песента звучи във филма от 1968 г. „Партито" (The Party), в който Лонже си партнира с Питър Селърс.

По това време тя е омъжена за певеца Анди Уилямс, с когото се запознава в началото на 60-те години, докато танцува по време на ревю в Лас Вегас. До средата на 70-те обаче, тя и Уилямс вече са разведени и актрисата живее в Колорадо със Сабич. Той се състезава за САЩ на Олимпийските игри през 1968 г.

На 21 март 1976 г. – ден, който дълго ще бъде обект на внимателно разследване – тя го застрелва в дома им с пистолет „Люгер". Пред властите Лонже поддържа тезата, че той ѝ е показвал оръжието и се е стигнало до случаен изстрел. 31-годишният Сабич умира от един-единствен куршум в корема. Лонже го придружава в линейката до болницата.

Процесът срещу нея привлича вниманието на целия свят. Анди Уилямс присъства в съдебната зала и придружава актрисата по време на процеса, като дори плаща правните ѝ разноски и безрезервно подкрепя бившата си съпруга и майка на трите им деца, припомня АП.

„Вярвах, че тя е невинна и че това беше нещастен случай", казва Уилямс пред CBS This Morning през 2009 г.

Лонже е обвинена в непредумишлено убийство поради проявена небрежност, но разследващите органи допускат процесуални грешки, тъй като ѝ взимат кръвна проба без съдебна заповед. През януари 1977 г. съдебните заседатели признават актрисата за виновна в убийство по непредпазливост. Тя получава присъда с две години изпитателен срок, глоба от 250 долара и е осъдена на 30 дни затвор, които в крайна сметка излежава в избрани от нея дати.

Кариерата на Лонже в развлекателната индустрия обаче на практика приключва и за известно време тя се превръща в обект на подигравки – от скеч в предаването Saturday Night Live до рок парчето на Rolling Stones - Claudine, в което звучи подигравателният рефрен: „Клодин отново е в затвора" (песента не е издадена в продължение на десетилетия), пише БТА.

По-късно Лонже се омъжва за своя адвокат Рон Остин и живее с него в САЩ. След като семейството на Сабич завежда граждански иск срещу нея за 1,3 милиона долара през 1977 г., двете страни постигат извънсъдебно споразумение, което забранява на Лонже някога да обсъжда Сабич или съдебния процес.