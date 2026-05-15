Гърция отмени някои помощи за биологично земеделие заради установени измами

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гърция отмени окончателно някои помощи за биологично земеделие заради установени измами, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", позовавайки се на информация от гръцкото министерство на аграрното развитие и храните.

Става въпрос за програма за подпомагане на биологичното пчеларство и животновъдство след вълна от фалшиви заявления от фермери за получаване на субсидии от Европейския съюз, посочва изданието.

В информацията се цитира изказване на земеделския министър Маргаритис Схинас, бивш заместник-председател на Европейската комисия, който, според изданието, слага „край на спекулациите", че помощите могат да бъдат възобновени, след като бяха спрени през октомври 2025 г. докато текат проверки.

Програмата с бюджет от 134 млн. евро предвиждаше 19 млн. евро за биологично пчеларство и 115 млн. евро за биологично животновъдство, припомня „Катимерини", пише БТА.

„Задължени сме да отменим проблемните мерки", заяви Схинас, цитиран от изданието. Той добави още, че средствата от отменените програми ще бъдат пренасочени към други приоритети, които ще бъдат обявени, както и че гръцката държава е в координация с институциите на ЕС във връзка със случая.