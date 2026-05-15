Тръмп: Си Дзинпин е съгласен, че Иран не трябва да има ядрено оръжия

снимка: РОЙТЕРС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че китайският президент Си Дзинпин твърдо вярва, че Иран не трябва да притежава ядрено оръжие и подкрепя повторното отваряне на Ормузкия проток — стратегически морски коридор, силно засегнат от продължаващия конфликт в региона, съобщава "turkiyetoday".

„Той (Си) е убеден, че те не могат да имат ядрено оръжие и иска протокът да бъде отворен", каза Тръмп пред журналисти на борда на „Еър Форс Уан", визирайки Ормузкия проток.

Тръмп пристигна в Пекин тази седмица с цел постигане на споразумения с Китай в сектори като земеделие, авиация и изкуствен интелект, на фона на нарастващо геополитическо напрежение между двете държави.

След първия ден от разговорите Тръмп заяви, че Си се е съгласил да съдейства за повторното отваряне на Ормузкия проток и за увеличаване на китайските покупки на самолети „Боинг", американски петрол и соя.

До момента обаче не са направени официални съобщения, а китайското външно министерство отказа да потвърди или отрече твърденията на Тръмп.

В интервю за „Фокс Нюз" след първия ден от срещата на върха Тръмп заяви, че Си е изразил готовност Пекин да съдейства за възстановяване на морския трафик през Ормузкия проток.

„Той би искал протокът да бъде отворен и каза: 'Ако мога да помогна по какъвто и да е начин, бих искал да помогна'", добави Тръмп.

По-късно китайското външно министерство публикува изявление относно Иран, в което призова за „всеобхватно и трайно прекратяване на огъня".

„Морските търговски маршрути трябва да бъдат възстановени възможно най-скоро", се посочва още в позицията.

По време на редовен брифинг говорител на министерството отказа да коментира директно дали Си Дзинпин е обещал китайска помощ за повторното отваряне на протока.

Посещението на Тръмп в Китай се случва на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток, който ескалира след удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, последвани от ответни действия срещу Израел и съюзници на САЩ в Персийския залив, както и временно затваряне на Ормузкия проток.

